Экзит-поллы сообщаю, что Путин набирает на выборах более 70% голосов

В восемь часов вечера по киевскому времени все избирательные участки закрылись. Как сообщают российские СМИ, на момент закрытия участков явка избирателей составила 59,5%.

При этом, по данным опросов, которые были проведены ВЦИОМ на выходе с избирательных участков, Владимир Путин набрал более 70% голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он, по данным экзит-полов, набирает 11,2% голосов. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого отдали свои голоса 6,7%, а Ксения Собчак набрала 2,5% голосов.

В целом процесс голосования в России продолжался 22 часов. Избирательные участки были открыты с восемь часов утра. Первым начинает голосовать Камчатский край, последним - Калининградская область.

После завершения голосования на всех участках начинается трансляция первых результатов.

Напомним, в избирательном бюллетене было восемь кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них самовыдвиженец - действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Русского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Крыму на избирательных участках наблюдается низкая явка.

При этом власти сильно давят на крымских татар. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.