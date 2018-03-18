Депутаты КНР переизбрали премьера страны

Ли Кэцян довольно маститая фигура в китайской политике. В коммунистическую партию он вступил в 20-летнем возрасте, а затем его карьера стремительно росла. С 1998 по 2003 год он был губернатором провинции Хэнань, а после генсеком провинции Ляомин. В 2008-2013 годах Ли Кэцян возглавил государственный совет КНР еще при лидерстве Ху Цзиньтао.

Продолжить премтерство его лично "попросил" Си Цзиньпин. Теперь депутаты ожидают, когда Ли предложит кандидатуры своих заместителей, членов Госсовета, глав министерств, комиссий, председателя Народного банка Китая (Центробанка), генерального аудитора и начальника секретариата. Высший военный совет покамест будет находится под председательством лидера Си.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей разрешили действующему главе КНР Си Цзиньпину стать генеральным секретарем коммунистической партии в третий раз.