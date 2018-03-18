22:27 18.03.2018 | Политика | Новости
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Британский парламент предложил отсрочить Brexit

В британском парламенте в воскресенье, 18 марта, предложили перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза.

Британский парламент предложил отсрочить Brexit

По мнению депутатов выход необходимо перенести до тех пор, пока не будут согласованы некоторые центральные вопросы. Как сообщает DW, в частности, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента сделал такое предложение в связи с затягиванием переговорного процесса.

Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по некоторым центральным вопросам - таких, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, обнародованном сегодня. При этом в документе сказано, что если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода

В парламенте также напомнили, что переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю должны договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

Напомним, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС состоит в основном из парламентариев, которые голосовали против выхода из Евросоюза. Его голова Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit сейчас находятся в "критической стадии".

Как сообщал УРА-Информ, председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании отказаться от выхода из ЕС.


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