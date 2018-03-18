Британский парламент предложил отсрочить Brexit

По мнению депутатов выход необходимо перенести до тех пор, пока не будут согласованы некоторые центральные вопросы. Как сообщает DW, в частности, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента сделал такое предложение в связи с затягиванием переговорного процесса.

Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по некоторым центральным вопросам - таких, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, обнародованном сегодня. При этом в документе сказано, что если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода

В парламенте также напомнили, что переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю должны договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

Напомним, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС состоит в основном из парламентариев, которые голосовали против выхода из Евросоюза. Его голова Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit сейчас находятся в "критической стадии".

Как сообщал УРА-Информ, председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании отказаться от выхода из ЕС.