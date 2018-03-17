В США своих "погон" лишился бывший зам директора ФБР

Причиной таких действий прокурора может быть одиозная ситуация, которая сложилась вокруг разведчика в последнее время. Сешнс в течении последних двух месяцев постоянно попадал под прицел критики со стороны американского президента Трампа. Его подозревают в "сливе" информации прессе.

Сам Маккейб считает, что просто-напросто продолжается "война" между администрацией Белого Дома и ФБР на институциональном уровне. Президент Трамп желает быть более независимым в своей политике, а потому моя фигура ему может, отмечает Эндрю, могла этому помешать.

Примечательно, что для отставки Маккейба были и законные основания - до официального выхода на пенсию ему оставался один день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит американским чиновникам напрямую ездить на Тайвань.