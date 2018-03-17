Трамп усилил дипломатические контакты с Тайванем

Сегодня утром документ уже начал действовать, на это даже не нужно было согласие президента, но Трамп настоял на личном пересмотре закона.

Пекин уже выступил против такой политики Вашингтона, напомнив, что остров всегда был и является частью "основного" континента страны. Лидер государства Си Цзиньпин просит Трампа лично придерживаться ранее оговоренного курса "один пояс - один Китай".

Эксперты издания считают, что подобная политика Белого Дома может лишь усложнить отношения между двумя государствами, которые уже давно находятся в состоянии турбулентности. США также пообещало сотрудничать с руководством острова в сфере усиления обороноспособности последнего в АТР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие время Герберт Макмастер планирует покинуть должность помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности.