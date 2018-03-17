12:54 17.03.2018 | Политика | Новости
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Швеция предлагает Пхеньяну помощь в урегулировании кризиса на Корейском полуострове

Швеция готова посредничать в процессе денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом передает DW.

Швеция предлагает Пхеньяну помощь в урегулировании кризиса на Корейском полуострове

Шведский премьер-министр Стефан Левен предложил своему северокорейскому коллеге посодействовать в организации встречи двух лидеров государств КНДР и США. 

В то же время глава шведского МИД Маргот Валльстрем заявила, что Стокгольм прекрасно понимает географическую отдаленность от североазиатского региона, однако существует понимание необходимости скорейшего урегулирования конфликта, который несет огромную опасность для безопасности мирового сообщества.

Напомним, что ранее члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу. В письме лидер Ким предложил американскому президенту встретиться с "глазу на глаз". 

Вероятно, главной темой для разговора станет процесс возможного ограничения ядерных испытаний КНДР и прекращения противостояния Пхеньяна и Вашингтона. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что встреча лидеров американского и северокорейского государств может покончить с гонкой ядерных вооружений на полуострове. 


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