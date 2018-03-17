01:00 17.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины разрешил Донбассу кредитование бизнеса

Глава украинского государства Петро Порошенко подписал закон о снятии установленных до этого ограничений на кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщает его пресс-служба в Twitter.

Президент Украины разрешил Донбассу кредитование бизнеса

Президент Украины также сообщил, что подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые предусматривают устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения.

Петр Порошенко кроме того пообещал, что в этом году, отталкиваясь от его собственной инициативы, будет построено почти две сотни современных общежитий для воинов-контрактников.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 15 марта, представил коллективу Национального банка Украины нового руководителя Якова Смолия.


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