Президент Украины разрешил Донбассу кредитование бизнеса

Президент Украины также сообщил, что подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые предусматривают устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения.

Петр Порошенко кроме того пообещал, что в этом году, отталкиваясь от его собственной инициативы, будет построено почти две сотни современных общежитий для воинов-контрактников.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 15 марта, представил коллективу Национального банка Украины нового руководителя Якова Смолия.