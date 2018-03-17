Порошенко просит Меркель бойкотировать президентские выборы в России

По его словам, в 2018 году для Украины будет очень важна поддержка Германии, которая имеет большой авторитет в Совбезе и потому может помочь ускорить процесс введения миротворцев на востоке Украины. Президент уверен, что новый кабинет Меркель не будет ослаблять санкции в отношении России, пока последняя будет продолжать оккупацию Крыма.

Порошенко просит бойкотировать чемпионат мира по футболу и президентские выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года. Украина также ожидает поставок вооруженных комплексом для обороны со стороны США, Франции, Литвы и Канады.

"Соглашения по продаже вооружения не любят громких дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - подытожил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер уверенно подтвердил, что будет поддерживать инициативу Киева по бойкотированию проведения выборов российского президента на территории оккупированного Крыма.