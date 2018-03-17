13:14 17.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит Меркель бойкотировать президентские выборы в России

Президент Петр Порошенко надеется, что новое немецкое правительство будет продолжать курс на поддержку официального Киева. Об этом передает DW.

Порошенко просит Меркель бойкотировать президентские выборы в России

По его словам, в 2018 году для Украины будет очень важна поддержка Германии, которая имеет большой авторитет в Совбезе и потому может помочь ускорить процесс введения миротворцев на востоке Украины. Президент уверен, что новый кабинет Меркель не будет ослаблять санкции в отношении России, пока последняя будет продолжать оккупацию Крыма.

Порошенко просит бойкотировать чемпионат мира по футболу и президентские выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года. Украина также ожидает поставок вооруженных комплексом для обороны со стороны США, Франции, Литвы и Канады. 

"Соглашения по продаже вооружения не любят громких дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - подытожил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер уверенно подтвердил, что будет поддерживать инициативу Киева по бойкотированию проведения выборов российского президента на территории оккупированного Крыма. 


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