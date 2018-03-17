Порошенко отправится с рабочим в Арабские страны

В Кувейте украинский лидер собирается провести переговоры об улучшении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Порошенко проведет встречи с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем национальной ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом, вице-премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом ас-Сабахом.

В понедельник, 19 марта украинский лидер отправится в Катар, где планирует обсудить возможную реализацию проектов в области нефтедобычи. Порошенко встретиться с высшим политическим руководством Катара - эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко надеется, что новое немецкое правительство будет продолжать курс на поддержку официального Киева.