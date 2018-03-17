Евросоюз готовит новые санкции против Ирана

Сообщается, что страны будут и дальше поддерживать Вашингтон в том, чтобы сохранить ядерное соглашение между двумя государствами. Сам проект резолюции уже рассматривается в Брюсселе.

Для одобрительного решения усиления санкций все 28 членов должны проголосовать "за".

Напомним, что между США и Ираном заключено соглашение о прекращении последним разработки ядерного вооружения в обмен на снятие санкций с государственных судов, которые занимаются поставками нефти. Еще в прошлом году Дональд Трамп лично заявил, что выйдет из ядерной сделки, если Тегеран и дальше продолжит нарушать пункты подписанного соглашения.

Согласно закону "Об экстерриториальной ответственности" для государств, которые выступают лишь стороной-посредником, Вашингтон не может в одностороннем порядке разорвать соглашение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана в связи с развитием программы баллистических ракет.