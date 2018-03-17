Эрдоган опять обвиняет "буржуазный Запад" в поддержке терроризма

По его словам, турецкие военные силы уже полностью оцепили город, штурм Африна может начаться в любой благоприятный момент. В ходе антитеррористической операции было ликвидировано 3569 террористов.

Турция прекрасно осведомлено о том, что происходит за пределами Африна. Западные государства, вероятно, также принимают участие в поддержке курдских вооруженных формирований. Нами было зафиксировано несколько фактов поставок боевприпасов, стрелкового оружия и боевых гранат. С помощью западной техники курды продолжают успешную эвакуацию из города по вырытым заранее туннелям.

"Турция готова сотрудничать с партнерами, которые действуют открыто, а те, кто не честен, пусть пеняет на себя", - подытожил турецкий лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкие войска провели бомбардировку гражданской больницы в Африне.