18:23 17.03.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган опять обвиняет "буржуазный Запад" в поддержке терроризма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что западные страны могут помешать успешному завершению операции "Оливковая ветвь". Об этом передает "Агентство Анадолу".

Эрдоган опять обвиняет

По его словам, турецкие военные силы уже полностью оцепили город, штурм Африна может начаться в любой благоприятный момент. В ходе антитеррористической операции было ликвидировано 3569 террористов. 

Турция прекрасно осведомлено о том, что происходит за пределами Африна. Западные государства, вероятно, также принимают участие в поддержке курдских вооруженных формирований. Нами было зафиксировано несколько фактов поставок боевприпасов, стрелкового оружия и боевых гранат. С помощью западной техники курды продолжают успешную эвакуацию из города по вырытым заранее туннелям. 

"Турция готова сотрудничать с партнерами, которые действуют открыто, а те, кто не честен, пусть пеняет на себя", - подытожил турецкий лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкие войска провели бомбардировку гражданской больницы в Африне


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