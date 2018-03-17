Президент подписал закон о праве военных получить компенсации за аренду жилья

Петр Порошенко рассказал, что его нормы предусматривают устранение социальной несправедливости, которая существует в части предоставления военнослужащим права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения.

Ранее такая компенсация была предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов. Теперь ее смогут получать и военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту, - в местах развертывания, где отсутствует жилой фонд.

Вместе с тем он напомнил, что в 2018 году по его инициативе будут построены почти двести современных общежитий для контрактников.

Глава государства также посетил раненых военных в госпитале, пообщался с воинами и поблагодарил за защиту украинской земли от агрессора.

Напомним, как ранее сообщал ''УРА-Информ", Президент Украины подписал принятый Верховной Радой закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.