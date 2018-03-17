11:19 17.03.2018 | Политика | Новости
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В Словакии требуют отставки Роберта Фицо - ФОТО

В столице Словакии Братиславе десятки тыс человек вышли на улицы с требованием отставки премьера Роберта Фицо. Об этом передает "Радио Свобода".

В Словакии требуют отставки Роберта Фицо - ФОТО

Столичные СМИ сообщают, что на улицах города скопилось около 50 тыс человек. Организаторы протестных акций заявили, что демонстрации за проведение досрочных выборов пройдут в 34 городах Словакии и 25 городах за рубежом.

Граждане требуют срочно найти и наказать всех виновных, а также отправить в отставку тех, кто мог быть причастен к смерти журналиста.

Напомним, что в Словакии общество взорвало жестокое убийство журналиста Яна Куцяка, который занимался расследованием дела о коррупции чиновников из высоких кабинетов страны. Его нашли с огнестрельным ранением в груди в своем доме, также погибла и девушка молодого парня. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словакии продолжаются поиски убийц журналиста Яна Куцяка.


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