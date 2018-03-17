В Словакии требуют отставки Роберта Фицо - ФОТО

Столичные СМИ сообщают, что на улицах города скопилось около 50 тыс человек. Организаторы протестных акций заявили, что демонстрации за проведение досрочных выборов пройдут в 34 городах Словакии и 25 городах за рубежом.

Граждане требуют срочно найти и наказать всех виновных, а также отправить в отставку тех, кто мог быть причастен к смерти журналиста.

Напомним, что в Словакии общество взорвало жестокое убийство журналиста Яна Куцяка, который занимался расследованием дела о коррупции чиновников из высоких кабинетов страны. Его нашли с огнестрельным ранением в груди в своем доме, также погибла и девушка молодого парня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словакии продолжаются поиски убийц журналиста Яна Куцяка.