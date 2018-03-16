08:15 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вопрос освобождения заложников серьезно осложняется, - Геращенко

На данный момент вопрос заложников серьезно усложняется.

Вопрос освобождения заложников серьезно осложняется, - Геращенко

Украина должна освободить всех, но даже представить трудно, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим по поводу заложников и от которых требуем давления на РФ в вопросе освобождения пленных. Об этом в пятницу утром, 16 марта, в своем Facebook, комментируя ситуацию с Надеждой Савченко, написала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Она отметила, в частности, что сейчас происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных. Драма украинцев в плену превращается в фарс. Вопрос серьезно осложняется, нам теперь труднее будет рассказывать о героях, и это страшно, - отметила политик, добавив, что большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить.

При этом Геращенко подчеркнула, что у партнеров Украины уменьшается энтузиазм по данному вопросу ибо все мы обожглись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 15 марта, подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.


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