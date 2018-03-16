11:57 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину с визитом приедет глава МИД Франции

Министерст иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен посетить Украину.

В Украину с визитом приедет глава МИД Франции

Он приедет в Киеве 23 марта 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, он намерен провести очень подробную беседу о работе в нормандском формате.

Также Климкин отметил, что в ближайшие дни будет обсуждать вопросы работы в нормандском формате с новым министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявлял, что Франция призывает Российскую Федерацию выполнять минские соглашения. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины.


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