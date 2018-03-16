12:15 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В регламентный комитет Рады поступили представления на Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады получил представление от Генеральной прокуратуры о привлечение к ответственности народного депутата Надежды Савченко.

В регламентный комитет Рады поступили представления на Савченко

Поступило сразу три представления относительно Надежды Савченко. Это предоставление согласия на привлечение к ответственности, задержание и на арест.

Об этом в пятницу, 16 марта, сообщила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца. По ее словам, пока не назначена дата рассмотрения представлений комитетом.

Вместе с тем сказать, когда это произойдет, она не смогла, добавив, что народному депутату предоставляется пять дней для предоставления объяснений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в четверг, 15 марта, внесла в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Вчера же Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.


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