В регламентный комитет Рады поступили представления на Савченко

Поступило сразу три представления относительно Надежды Савченко. Это предоставление согласия на привлечение к ответственности, задержание и на арест.
Об этом в пятницу, 16 марта, сообщила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца. По ее словам, пока не назначена дата рассмотрения представлений комитетом.
Вместе с тем сказать, когда это произойдет, она не смогла, добавив, что народному депутату предоставляется пять дней для предоставления объяснений.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в четверг, 15 марта, внесла в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.
Вчера же Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.