В Париже Макрон отказался подходить к российскому стенду - ФОТО

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как отмечается, Елисейский дворец уже уведомил посольство РФ об сложившейся ситуации. Ожидалось, что президент Франции поучаствует в торжественном открытии стенда.

В свою очередь российский посол во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат признал, что на мероприятии ожидались провокации.

Россия является почетным гостем Парижской книжной ярмарки, которая пройдет c 16 по 19 марта. В четверг Макрон пришел на открытие основной программы мероприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии и заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте.