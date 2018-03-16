12:18 16.03.2018 | Политика | Новости
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В Париже Макрон отказался подходить к российскому стенду - ФОТО

Глава государства Франции Эммануэль Макрон по неизвестным причинам не захотел подходить к российскому стенду на книжной ярмарке в Париже.

В Париже Макрон отказался подходить к российскому стенду - ФОТО

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как отмечается, Елисейский дворец уже уведомил посольство РФ об сложившейся ситуации. Ожидалось, что президент Франции поучаствует в торжественном открытии стенда.

В свою очередь российский посол во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат признал, что на мероприятии ожидались провокации.

Россия является почетным гостем Парижской книжной ярмарки, которая пройдет c 16 по 19 марта. В четверг Макрон пришел на открытие основной программы мероприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии и заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте.


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