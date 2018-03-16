13:32 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ООН не состоялось российское выступление об Украине

В Женеве сегодня, 16 марта, сорвалось заседание Совета ООН по правам человека, на котором представители России собирались выступить с докладом о якобы нарушениях Украиной прав крымчан. Об этом сообщает издание РИА Новости.

В ООН не состоялось российское выступление об Украине

Отмечается, что российское правительство в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы организовали забастовку персонала в Совете ООН.

Как утверждает руководитель рабочей группы при постоянном представительстве "Республики Крым" при президенте РФ Александр Молохов, заседание не состоялось из-за проукраинской позиции делегации.

По его словам, Украина стремилась "любым способом" сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

Он намекнул, что украинские дипломаты могли специально подстроить забастовку персонала.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", практически все страны-участницы заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, полностью поддерживают целостность Украины.


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