Отмечается, что российское правительство в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы организовали забастовку персонала в Совете ООН.

Как утверждает руководитель рабочей группы при постоянном представительстве "Республики Крым" при президенте РФ Александр Молохов, заседание не состоялось из-за проукраинской позиции делегации.

По его словам, Украина стремилась "любым способом" сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

Он намекнул, что украинские дипломаты могли специально подстроить забастовку персонала.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", практически все страны-участницы заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, полностью поддерживают целостность Украины.