14:35 16.03.2018 | Политика | Новости
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В НАТО и ЕС раскритиковали закон Порошенко о нацбезопасности - ФОТО

Законопроект о национальной безопасности авторства главы украинского государства Петра Порошенко полностью раскритикован европейскими чиновниками. Об своем недовольстве политики рассказали в письме к призеденту Украины, которое опубликовал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат, член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

В НАТО и ЕС раскритиковали закон Порошенко о нацбезопасности - ФОТО

Среди представителей, которые не согласны из законопроектом оказались: посол США Мари Йованович, глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, глава Консультативной миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас. 

В письме сказано, что законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это – одно из главных требований НАТО. Хотя и АП, и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над этим законом, консенсус так и не был найден.

Также дипломаты критикуют положение о Ставке Верховного Главнокомандующего. Оно не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль. 

Кроме того, европейские чиновники говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой закон пренебрегает. Если прозрачность требует раскрытия определенной информации тем общественным и парламентским органам, которые контролируют использование финансовых ресурсов в сфере безопасности, то в законе этого попросту нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 5 февраля, ввел в действие решени Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно законопроекта о национальной безопасности.


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