В МИД Британии заявили, что приказ отравить Скрипаля мог отдать лично Путин

Об этом сообщает информационное агентство Reuters

Как утверждает Джонсон, наверняка правительство РФ эксплуатировало нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, а также на улицах Европы впервые после Второй мировой войны было его решением.

Также британский министр подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих россиян.

"В результате того, что происходит, русофобии быть не должно", - сказал Джонсон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вашингтон поддерживает выводы Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона. США, как и Великобритания, полагают, что к отравлению Сергея Скрипаля причастна Россия.