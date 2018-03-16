14:58 16.03.2018 | Политика | Новости
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В МИД Британии заявили, что приказ отравить Скрипаля мог отдать лично Путин

Руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что глава российского государства Владимир Путин скорее всего лично приказал использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии. 

В МИД Британии заявили, что приказ отравить Скрипаля мог отдать лично Путин

Об этом сообщает информационное агентство Reuters

Как утверждает Джонсон, наверняка правительство РФ эксплуатировало нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, а также на улицах Европы впервые после Второй мировой войны было его решением.

Также британский министр подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих россиян.

"В результате того, что происходит, русофобии быть не должно", - сказал Джонсон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вашингтон поддерживает выводы Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона. США, как и Великобритания, полагают, что к отравлению Сергея Скрипаля причастна Россия.


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