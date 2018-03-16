06:00 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский банк продлил санкции против российских банков

Национальный банк Украины в четверг, 15 марта, продолжил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер в сторону российских государственных банков.

Украинский банк продлил санкции против российских банков

Как сообщила пресс-служба регулятора, НБУ выполнил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях. Меры пресечения в частности применяются к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ банку и БМ банку.

Украина запретила им производить финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с банками человек. Продленные санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках, - пояснмли в Нацбанке.

Напомним, как ранее сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка устойчивости банков.


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