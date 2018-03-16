Украина объединилась с другими странами в борьбе против отмывания денег

Об этом сообщает представитель председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан. По данным ГФС, эффективное сотрудничество с соседними странами позволит Украине активнее приобщаться к новаторским методам борьбы с злоумышленниками на границе.

Руководители Украинской народной партии продумали стратегию партнерства для Украины и стран Восточной Европы, что позволит вывести сотрудничество на более высокий уровень.

Основная цель программы – разрушение незаконных финансовых потоков, предотвращение, противодействие и ликвидация организованной преступности, террористических сетей, отмывания средств, коррупции, незаконных наркотических средств и торговли людьми.

Стратегическая рамочная программа разработана до 2020 года. В ней содержится дорожная карта для оказания необходимой экспертизы, технических инструментов и консультативных услуг, направленных на усиление национальных и региональных возможностей.

Финансовые системы Беларуси, Молдовы и Украины интегрированы в мировую финансовую систему и должны быть защищены от новых угроз. Для этого нужно надлежащее законодательство по борьбе с отмыванием денег, эффективное сотрудничество с иностранными партнерами и квалифицированные финансовые исследователи.

Напомним, как ранее сообщалось в "УРА-Информ", анонсировано новую программу поддержки прав человека, демократии и экономики в Украине министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.