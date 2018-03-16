Украина не будет рассматривать проект о миротворцах без поддержки России

Об этом он заявил во время тематической пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института".

По его словам, проект введения "голубых шлемов" уже давно хранится в шкафу официального Киева. Сам план был полностью согласован с американскими партнерами и странами-членами нормандского формата.

Сам процесс будет делиться на два этапа. Во-первых, сначала миротворца будут введены на всю территорию востока Украины, которая оказалась в длительной оккупации. На втором этапе миротворческий контингент вместе с полицейским будет постепенно исчезать, а функции исполнительной власти будут возложены на гражданскую администрацию.

И только на заключительном этапе начнется подготовка к проведению выборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", для полного контроля всей территории оккупированного Донбасса, численность миротворческой миссии на востоке Украины должна составить 15 тысяч человек.