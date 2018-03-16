Совбез ООН полностью поддерживает Украину в ситуации с Крымом

Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН.

Отмечается, что во время заседания государства-члены СБ ООН не поддерживают провождение незаконных выборов на территории Крыма и готовы всячески поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Международное сообщество утверждает, что помнит аннексию Крыма и все протравные действия РФ в отношении Украины.

В итоге переговоров было подтверждено, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", санкции в отношени Российской Федерации должны бить усилены. Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, поскольку Россия продолжают нарушать международные права в оккупированном Крыму.