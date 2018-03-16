13:55 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Слухи про изменение правил захоронения покойников опровергла прокуратура

Киевская прокуратура опровергла информацию про изменение правил захоронения умерших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

 

Слухи про изменение правил захоронения покойников опровергла прокуратура

В сообщении сказано, что слухи про то, что покойников теперь можно хоронить только после проведения экспертизы неправдивы. В Уголовно-процессуальный кодекс не было внесено увеличение срока выдачи тел для захоронения.

В прокуратуре заявили, что изменения в УПК были занесены, чтобы снять социальное напряжение. Представители прокуратуры объяснили, что вскрытие судебно-медицинскими специалистами будет проводиться зависимо от письменного решения уполномоченных сотрудников полиции на месте обнаружения тела.

Срок установления причин смерти не будет увеличен, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших существенно не изменится.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины не поддержала внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства.


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