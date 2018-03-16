Россия разжигает третью мировую войну, - Климкин

Как утверждает министр, предстоящие выборы президента России в Крыму украинская сторона не должна признавать и учитывать их результат. После этого международное сообщество должно ввести санкции против организаторов этих выборов.

Также Климкин добавил, что на фоне происходящего в Солсбери с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, и всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами.

Напоследок он добавил, что Россия сознательно работает против Запада и стран-участниц НАТО.

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира", - приводит слова Климкина издание.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными.