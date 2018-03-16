Названа причина бойкота России на французской ярмарке

Макрон объяснил, что проигнорировал российский павильон ради солидарности с Великобританией. Как он добавил, это было очевидным решением.

По словам президента Франции, он игнорирует официальные представительства России, но считает важным поддерживать диалог с представителями интеллигенции, художниками, музыкантами, авторами и гражданским обществом в РФ.

"С теми, кто несёт силу этого народа, а также иногда противостоит всем чрезмерным настроениям режима", - добавил он.

Глава Франции сообщил, что руководство страны будет консультироваться в ближайшие дни и увидит надлежащие ответы, которые должны быть даны на агрессию, совершенную на территории британских союзников. В ближайшее время у Макрона состоится разговор с российским президентом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии и заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте.