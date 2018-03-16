Открыто уголовное производство по поводу российских выборов в Крыму

Дело открыто по отношению к так называемой центральной избирательной комиссии в АР Крым.

Следователи Главного Управления СБУ Украины в Крыму осуществляют досудебное расследование уголовных преступлений.

Установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины – Автономной Республике Крым ‒ незаконных выборов президента РФ.

Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова.

Сотрудники СБУ сообщили гражданам Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ во временно аннексированном Крыму и призывают воздержаться от неправомерных действий.

Также сообщается, что злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а именно в незаконном проведении и организации незаконного референдума на территории АР Крым 16.03.2014, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальных выборов с целью формирования незаконных органов власти 14.09.2014, выборов в Государственную Думу Российской Федерации 18.09.2016.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборам, организованных оккупационными властями.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский Союз не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма.