15:55 16.03.2018 | Политика | Новости
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НАТО не хочет новой "холодной войны", - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вовсе не хочет возвращения времен "холодной войны" с правительством Российской Федерацией. Однако на сложившейся в мире ситуации он вже же имеет огромную надежду на поддержку позиции Великобритании об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

НАТО не хочет новой

Об этом сообщает Associated Press.

По мнению Столтенберга, политический диалог должен продолжаться. "Россия - наш сосед, поэтому мы должны продолжать стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он.

При этом госсекретарь НАТО отметил, что за последнее время против России ввели ряд санкций, но полностью изолировать страну - не выход. Вместе с тем он добавил, что когда-то РФ поймет, что в ее интересах не противостоять Североатлантическому Альянсу, а сотрудничать.

"Мы готовы к диалогу, если они будут соблюдать некоторые основные нормы и правила международного поведения", - добавил Столтенберг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", упаковка нервнопаралитического вещества, которым был отравлен Серегй Скрипаль, находился в багаже его дочери Юлии. Она была спрятана в багаж перед отлетом ее из Москвы. 


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