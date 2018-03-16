НАТО не хочет новой "холодной войны", - Столтенберг

Об этом сообщает Associated Press.

По мнению Столтенберга, политический диалог должен продолжаться. "Россия - наш сосед, поэтому мы должны продолжать стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он.

При этом госсекретарь НАТО отметил, что за последнее время против России ввели ряд санкций, но полностью изолировать страну - не выход. Вместе с тем он добавил, что когда-то РФ поймет, что в ее интересах не противостоять Североатлантическому Альянсу, а сотрудничать.

"Мы готовы к диалогу, если они будут соблюдать некоторые основные нормы и правила международного поведения", - добавил Столтенберг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", упаковка нервнопаралитического вещества, которым был отравлен Серегй Скрипаль, находился в багаже его дочери Юлии. Она была спрятана в багаж перед отлетом ее из Москвы.