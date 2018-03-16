Миссия ООН на Донбассе должна составлять не меньше 15 тысяч, - Климкин

По его словам, точное число миротворцев будет согласовываться вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи.

Это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружения и все, что там будет происходить во время этого процесса. Однако затем, отметил он, возникает вопрос о том, кто будет выполнять полицейские функции.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что состав миротворцев миссии должна определять ООН, но не Россия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины пообещал сделать все возможное для быстрого развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.<