09:54 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин рассказал о лжи со стороны РФ, которая использует стратегию 4d

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что правительство России проводит дезинформационную кампанию в связи с попыткой убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Климкин рассказал о лжи со стороны РФ, которая использует стратегию 4d

Об этом информирует пресс-служба МИДа.

Как утверждает Климкин, в данный момент РФ в очередной раз предоставляет ложные факты по покушению на убийство Сергея Скрипаля. В частности, основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание).

В связи с этим министр заявил, что в кратчайшие сроки необходимо найти способ для противостояния дезинформации в промышленных масштабах.

"Сейчас нужно демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", - считает Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.


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