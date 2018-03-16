14:31 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал создание новой космической программы в Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в ближайший месяц будет утверждена новая космическая научно-техническая программа на предстоящие 5 лет. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Гройсман анонсировал создание новой космической программы в Украины

Отмечается, что предыдущая программа закончилась в 2017 году, в связи с чем Государственное космическое агентство занялось формированием новой общегосударственной целевой программы.

По словам главы правительства, в январе текущего года прошло закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Сейчас они готовят новую программу, которую вскоре представят.

Гройсман подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

Сам же премьер-министр определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают. Уточняется, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз прекратил финансирование шести программ с Украиной по трансграничному сотрудничеству. Такое решение было принято из-за задержки их имплементации.


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