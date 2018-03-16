Газ, которым отравили Скрипаля, спрятали в Москве в багаже его дочери перед вылетом

Она была спрятана в багаж перед отлетом ее из Москвы. Об этом, ссылаясь на информацию источника в спецслужбах, сообщила газета Telegraph.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Скрипаля.

Издание также пришло к выводу, что таким образом, "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и народятся в коме.

По результатам расследования, они были отравлены веществом нервнопаралитического действия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.