22:38 16.03.2018 | Политика | Новости
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Эстония будет бойкотировать избирательный процесс в Крыму

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер уверенно подтвердил, что будет поддерживать инициативу Киева по бойкотированию проведения выборов российского президента на территории оккупированного Крыма. 

Эстония будет бойкотировать избирательный процесс в Крыму

Об этом говорится на официальном сайте эстонского МИДа.

Миксер не только осуждает противозаконные действия российских властей, но и призывает европейские страны к солидарности в поддержку Украины.

Россия, которая 4 года назад аннексировала Крым, должна расплатиться за нарушение международного порядка и закона, выборы на суверенных территориях Украины неприемлемы, говорится в его официальном уведомлении.

Кроме того, Москва призывают местных в российскую армию, жители вынуждены брать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания. 

"Санкции - это слишком малая цена, за нарушения и злодеяния, от которых страдает крымскотатарских народ", - резюмирует глава министерства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский Союз никогда не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма.


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