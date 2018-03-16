Эстония будет бойкотировать избирательный процесс в Крыму

Об этом говорится на официальном сайте эстонского МИДа.

Миксер не только осуждает противозаконные действия российских властей, но и призывает европейские страны к солидарности в поддержку Украины.

Россия, которая 4 года назад аннексировала Крым, должна расплатиться за нарушение международного порядка и закона, выборы на суверенных территориях Украины неприемлемы, говорится в его официальном уведомлении.

Кроме того, Москва призывают местных в российскую армию, жители вынуждены брать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания.

"Санкции - это слишком малая цена, за нарушения и злодеяния, от которых страдает крымскотатарских народ", - резюмирует глава министерства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский Союз никогда не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма.