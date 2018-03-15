Вступили в силу процессуальные кодексы

Соответствующий законопроект был принят парламентом еще третьего октября 2017 года. Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через три месяца.

Отметим, что для каждого процессуального кодекса предусмотрены особенности введения норм в действие. В частности, законопроект содержит по три раздела заключительных и переходных положений, которые регламентируют порядок рассмотрения уже поданных кассационных жалоб и заявлений о пересмотре, а также порядок передачи дел. Также урегулирован вопрос пересмотра решений в уголовном процессе.

Изменения в УПК ограничивают сроки расследования преступлений: подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления должны установить в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, уголовного проступка - 6 месяцев. Если в установленные сроки преступление на раскрыто - дело закроют.

При этом в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Также вводится право подозреваемого обжаловать факт вручения ему сообщения о подозрении.

Следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Теперь назначать экспертизы должен исключительно суд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфори", Верховная рада отклонила проект закона №3542, который предусматривал, что изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в эти кодексы.