08:15 15.03.2018 | Политика | Новости
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В Словении премьер-министр заявил об отставке

Премьер-министр Словении Миро Церар заявил, что подает в отставку.

В Словении премьер-министр заявил об отставке

По его словам, силы из прошлого не дают работать для будущих поколений, поэтому он принято соответствующее решение. Как пояснил в четверг утром, 15 марта, журналистам на пресс-конференции глава правительства страны, одной из главных причиной его отставки стало постановление верховного суда Словении, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача.

Он отметил, что решение суда стало "последней каплей", которое переполнило чашу терпения правительства.

Напомним, Копер является крупным морским портом Словении на Адриатике. Строительство порта было основным инфраструктурным объектом правительства Церара.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 12 февраля 2017 года провел встречу со своим коллегой из Словении Борутом Пахором. Во время встречи главы государств пришли к мнению, что Украина и Словения должны развивать и усиливать сотрудничество во многих сферах. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Пахор посетил в Киев в рамках своего международного турне. Он приехал в Украины после своих визитов в Берлин и Москву.


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