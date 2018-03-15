Украина созывает специальное заседание Совбеза ООН по Крыму - ФОТО

Как отмечается, соответствующее заседание состоится сегодня, 15 марта, "в формате Арріа". Примечательно, в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества. Начнется заседание в 21:00 по киевскому времени.

Спикер представительства Украины Олег Николенко утверждает, что инициатором этого заседания является Украина. Собрание важно тем, что 18 марта, пройдут незаконные выборы президента РФ и будет четвертая годовщина начала оккупации полуострова.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа сообщил: "К участию в заседании среди прочих приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини обговорили тему подготовки к выборам президента России на территории аннексированного Крыма.