Страны G7 заявили, что не признают российских выборов в аннексированном Крыму

Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это не легитимная аннексированная территория и никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными.

Об этом в четверг, 15 марта, заявил Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук. Вместе с тем он подчеркнул что послы стран "Большой семерки" попросили Верховную Раду привлечь к работе над изменениями в законопроект об Антикоррупционном суде экспертов Венецианской комиссии.

В частности, как говорится в письме, опубликованном сегодня в Twitter Ващуком, дипломаты "высоко ценят желание профильного комитета привлечь экспертов Венецианской комиссии и других международных экспертов к доработке текста проекта Закона с целью подготовки эффективной правовой базы для создания независимого и заслуживающего доверия Высшего антикоррупционного суда в Украине".

Послы рекомендуют, как можно быстрее направить письменное обращение экспертам Венецианской комиссии для привлечения их к работе над изменениями к законопроекту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран "Большой семерки" призвал государства G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.