США на заседании ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля

Вашингтон поддерживает выводы Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона. США, как и Великобритания, полагают, что к отравлению Сергея Скрипаля причастна Россия.

Об этом в среду вечером, 14 марта, на заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

При этом в ответ на ее словам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон "нагнетает истерику".

Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим, − заявил он, заверил, что доказательств российского следа в отравлении Сергея Скрипаля нет.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году − получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Как сообщал УРА-Информ, во время экстренного заседания ООН представитель Великобритании в Совете безопасности Организации Джонатан Аллен заявил, что власти России подвергли опасности британских граждан в Солсбери и за это тоже должны нести ответственность.

Это не заурядное преступление, а незаконное использование силы. Это нарушение статьи 2 Устава ООН, - подчеркнул представитель Великобритании, добавив, что Скрипаль и его дочь были отравлены с использованием "Новичка" - нервно-паралитического газа военного назначения, который был разработан в России и это не то оружие, которое может произвести негосударственный субъект.