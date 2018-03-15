16:56 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188656:test

Семенченко проигнорировал вызов на допрос

Народный депутат Украины Семен Семенченко отказал Генеральной прокуратуре Украины в прибытии на допрос в качестве свидетеля, назначенный на 16 марта. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Семенченко проигнорировал вызов на допрос

Согласно словам спикера генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Константин Гришин аргументировал отказ от допроса тем, что у него назначена встреча в посольстве. Следователи узнали об этом от его помощницы.

В социальной сети комментируют, что депутат от партии "Самопомощь" "струсил" и что "правда режет ему глаза".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Семенченко вызвали в полицию для дачи показаний из-за поддельного документа о блокаде Донбасса, который он опубликовал на своей странице в Facebook. В документе опубликовано официальное обращение от главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского к главе полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину с требованием разблокировать железнодорожные пути не позднее 20 февраля.


Поделиться
Читайте также:
 
На Киевщине задержали банду грабителей Рада назначила Смолия главой Нацбанка Кэти Перри обвиняется в домогательствах 19-летнего парня – ФОТО Украинская революция достоинства продолжается, - МИД Польши
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив