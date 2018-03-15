Семенченко проигнорировал вызов на допрос

Согласно словам спикера генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Константин Гришин аргументировал отказ от допроса тем, что у него назначена встреча в посольстве. Следователи узнали об этом от его помощницы.

В социальной сети комментируют, что депутат от партии "Самопомощь" "струсил" и что "правда режет ему глаза".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Семенченко вызвали в полицию для дачи показаний из-за поддельного документа о блокаде Донбасса, который он опубликовал на своей странице в Facebook. В документе опубликовано официальное обращение от главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского к главе полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину с требованием разблокировать железнодорожные пути не позднее 20 февраля.