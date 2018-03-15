Рада провалила голосование по внесению изменений в УПК

Законопроект №7547, которым отменялись скандальные "поправки Лозового", набрал только 214 голосов. При этом глава парламента Андрей Парубий поставил его на голосование законопроект за основу при сокращенной процедуре ко второму чтению.

После этого спикер еще несколько раз ставил на голосование вопрос о возвращении этого законопроекта, но голосов так и не было.

Затем Парубий объявил, что законопроект №7547 отклонен.

Напомним, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены с голоса народного депутата Андрея Лозового, с 15 марта повлекут коллапс в правоохранительной системе.

Как сообщал УРА-Информ, с 15 марта в Украине вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, получившие известность как "поправки Лозового".

Рада приняла их еще 3 октября. Одна часть новаций вступила в силу сегодня, а другая, касающаяся изменений в УПК, через три месяца.