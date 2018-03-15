21:15 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада назначила Пацкана главой Счетной палаты Украины

Вместо Романа Магуты, который находится под следствием, Верховная Рада назначила главой Счетной палаты народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана.

Рада назначила Пацкана главой Счетной палаты Украины

За соответствующее решение в четверг, 15 марта, проголосовали 309 народных депутатов. После этого депутаты 263 голосами избрала девять человек в состав Счетной палаты - Валерия Пацкана, Андрея Дидыка, Цезаря Огоня, Виктора Богуна, Василия Неизвестного, Андрея Майснера, Игоря Яремчука, Ирину Иванову и Александар Яременко.

Глава парламента Андрей Парубий также внес предложение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Валерия Пацкана в связи с назначением его главой Счетной палаты. Парламентарии 279 голосами поддержали предложение.

Напомним, глава Счетной палаты Роман Магута с конца 2016 года находится под следствием по дело о злоупотреблении властью. Он предоставил члену Счетной палаты служебное жилье в центре столицы, хотя она уже имела приватизированное жилье в Киеве.

В декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью почти 1,4 миллионов гривен. Позже член Счетной палаты обратилась к Магуте с просьбой приватизировать жилье, на что он согласился. В квартире прописали племянника члена палаты, он приватизировал ее и передарил.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, назначила народного депутата от фракции "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. Вместе с тем депутаты уволили Валерию Лутковскую с поста омбудсмена.


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