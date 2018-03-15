Рада назначила Пацкана главой Счетной палаты Украины

За соответствующее решение в четверг, 15 марта, проголосовали 309 народных депутатов. После этого депутаты 263 голосами избрала девять человек в состав Счетной палаты - Валерия Пацкана, Андрея Дидыка, Цезаря Огоня, Виктора Богуна, Василия Неизвестного, Андрея Майснера, Игоря Яремчука, Ирину Иванову и Александар Яременко.

Глава парламента Андрей Парубий также внес предложение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Валерия Пацкана в связи с назначением его главой Счетной палаты. Парламентарии 279 голосами поддержали предложение.

Напомним, глава Счетной палаты Роман Магута с конца 2016 года находится под следствием по дело о злоупотреблении властью. Он предоставил члену Счетной палаты служебное жилье в центре столицы, хотя она уже имела приватизированное жилье в Киеве.

В декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью почти 1,4 миллионов гривен. Позже член Счетной палаты обратилась к Магуте с просьбой приватизировать жилье, на что он согласился. В квартире прописали племянника члена палаты, он приватизировал ее и передарил.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, назначила народного депутата от фракции "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. Вместе с тем депутаты уволили Валерию Лутковскую с поста омбудсмена.