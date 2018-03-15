Президент Словакии согласился на отставку правительства

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Известно, что президент передал мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини. Также сообщается, что социал-демократы сохранят право выдвинуть собственную кандидатуру следующего главы правительства, было условием отставки Фицо.

По предварительной информации, Пеллегрини планирует сформировать новое правительство в течение нескольких ближайших дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Словакии Андрей Киска считает, что в стране должны пройти досрочные выборы, окторые могут стать опцией для возобновления общественного доверия.

Страну потрясло убийство журналиста-расследователя и он намерен говорить об этом с лидерами политических сил.