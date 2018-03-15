17:10 15.03.2018 | Политика | Новости
100188660:labazovych

Президент Словакии согласился на отставку правительства

В четверг, 15 марта, глава государства Словакии Андрей Киска одобрил на предложенную накануне премьер-министром страны Робертом Фицо отставку правительства. 

Президент Словакии согласился на отставку правительства

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Известно, что президент передал мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини. Также сообщается, что социал-демократы сохранят право выдвинуть собственную кандидатуру следующего главы правительства, было условием отставки Фицо.

По предварительной информации, Пеллегрини планирует сформировать новое правительство в течение нескольких ближайших дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Словакии Андрей Киска считает, что в стране должны пройти досрочные выборы, окторые могут стать опцией для возобновления общественного доверия.

Страну потрясло убийство журналиста-расследователя и он намерен говорить об этом с лидерами политических сил. 


Поделиться
 
Для Македонии на год открыт безвизовый режим Помощь в оформлении виз для украинцев Дэвид Бекхэм похвастался семейным снимком – ФОТО Семенченко проигнорировал вызов на допрос
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив