Порошенко официально представил коллективу НБУ нового руководителя

Представляя нового главу НБУ глава государства, в частности сказал, что перед ним стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора. При этом президент посоветовал Смолию больше инвестировать в украинскую экономику.

Вместе с тем Порошенко поблагодарил предыдущего руководителя НБУ Валерию Гонтареву за реформирование банковской системы Украины.

Напомним, новым председателем Национального банка Украины избран Яков Смолий. Депутаты Верховной Рады Украины в четверг, 15 марта, на пленарном заседании отдали за это решение 247 голосов, перед тем проголосовав за отставку Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УРА-Информ, 57-летний Смолий стал десятым руководителем главного банка страны. На сайте Нацбанка отмечается, что в банковской системе Украины Смолий работает со времен ее формирования.

В апреле 2014 года Смолий стал заместителем председателя НБУ, а уже с октября 2016 был назначен первым заместителем, где он курировал наличный оборот банка, IT и платежные системы.

Ему непосредственно подчинялся Банкнотно-монетный двор, Фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище НБУ и Государственное казначейство Украины. Согласно декларации Смолия за 2016, кроме земельных участков и нескольких объектов жилой и коммерческой недвижимости, он имеет многомиллионные сбережения в ценных бумагах и вклады в банках.