Украинская революция достоинства продолжается, - МИД Польши

Как отмечается, совсем недавно Украина с Польшей подвели итоги отношения обоих государств. Министерство иностранных дел Польши заявил, что революция достоинства в Украине до сих пор продолжается.

В свою очередь вице-министр иностранных дел Украины Василий Боднар во время дискуссии в завершение форума подтвердил, что отношения между Польшей и Украиной постоянно развиваются. Он отметил, что обе страны имеют общие проблемы, над решением которых они работают.

По мнению Бондара, война с востока распространилась на территорию всей Украины. Он упомянул об взрыве на Мемориале львовских орлят, который это подтверждает.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Польши обеспокоено подрывом возле Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове и осудило этот антипольский инцидент.