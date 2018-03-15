16:32 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188652:test

Украинская революция достоинства продолжается, - МИД Польши

В Украине продолжают погибать люди, которые борются за право страны на самостоятельный выбор собственного пути внутреннего и международного развития. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий во время дебатов, которые завершились в среду, 14 марта, на XI Форуме Европа-Украина.

Украинская революция достоинства продолжается, - МИД Польши

Как отмечается, совсем недавно Украина с Польшей подвели итоги отношения обоих государств. Министерство иностранных дел Польши заявил, что революция достоинства в Украине до сих пор продолжается.

В свою очередь вице-министр иностранных дел Украины Василий Боднар во время дискуссии в завершение форума подтвердил, что отношения между Польшей и Украиной постоянно развиваются. Он отметил, что обе страны имеют общие проблемы, над решением которых они работают.

По мнению Бондара, война с востока распространилась на территорию всей Украины. Он упомянул об взрыве на Мемориале львовских орлят, который это подтверждает.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Польши обеспокоено подрывом возле Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове и осудило этот антипольский инцидент.


Поделиться
Читайте также:
 
Германия призвала Путина помириться с ЕС "Динамо" сегодня сыграет против "Лацио" в Лиге Европы В деле русского шпиона Франция очень осторожна Украинка выиграла бронзу в спринте Холменколлена – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив