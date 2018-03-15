12:59 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188633:nastya

Польша требует наказать виновных во взрыве возле Мемориала орлят во Львове

Правительство Польши обеспокоено подрывом возле Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове и осудило этот антипольский инцидент. Об этом сообщается на сайте польского МИД.

Польша требует наказать виновных во взрыве возле Мемориала орлят во Львове

Как сообщили в ведомстве, такой антипольский инцидент уже не впервые произошел на западе Украины за последние месяцы. Министерство ожидает решительных мер от украинского правительства, и надеется к быстрому выяснению обстоятельств происшествия и выявления и наказания виновных.

МИД также ожидает обеспечения украинской властью надлежащей защиты польским местам памяти жертв войны и политических репрессий.

Также министерство напомнило о рекомендации быть осторожными на всей территории Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польског Мемориала орлят произошел взрыв. Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал. 


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ готовит банкам тотальную проверку В Украине значительно выросли цены на социальные продукты Бывшего российского шпиона могли отравить на автомобильной стоянке Депутаты исключили Савченко из комитета нацбезопасности
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив