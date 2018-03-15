Польша требует наказать виновных во взрыве возле Мемориала орлят во Львове

Как сообщили в ведомстве, такой антипольский инцидент уже не впервые произошел на западе Украины за последние месяцы. Министерство ожидает решительных мер от украинского правительства, и надеется к быстрому выяснению обстоятельств происшествия и выявления и наказания виновных.

МИД также ожидает обеспечения украинской властью надлежащей защиты польским местам памяти жертв войны и политических репрессий.

Также министерство напомнило о рекомендации быть осторожными на всей территории Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польског Мемориала орлят произошел взрыв. Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал.