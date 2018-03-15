09:18 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент в четверг попытается снять неприкосновенность с Бакулина

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 15 марта, может снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Парламент в четверг попытается снять неприкосновенность с Бакулина

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. Согласно документу, сегодня также в парламенте могут утвердить повестку дня восьмой сессии Верховной Рады, назначить членов Счетной палаты, уполномоченного Рады по правам человека, а также нового главу Национального банка.

Также депутаты рассмотрят некоторые вопросы строительства и градостроительства, законопроект о защите украинских экспортеров, изменения относительно идентификации полицейских и военных Национальной гвардии, изменения в Таможенный кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата.

Напомним, Бакулин не выходит на связь для дачи объяснений после внесения представления ГПУ о снятии неприкосновенности. По данным следствия, он причастен к закупке так называемых "вышек Бойко", которые приобрели по завышенным ценам.

Как сообщал УРА-Информ, на заседании регламентного комитета Верховной Рады генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутата Евгения Бакулина нужно объявить в розыск.


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