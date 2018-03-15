Парламент начал рассматривать вопрос главы НБУ, Гонтарева и Смолий пришли в Раду

В парламент глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий. На данный момент Гонтарева начала отчитываться перед Верховной Радой.

Напомним, согласно повестке дня, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении Якова Смолия председателем Национального банка и увольнения с этой должности Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УРА-Информ, 1 марта голосования об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование.