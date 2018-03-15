ГПУ внесла в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Соответствующее письмо направлено главе парламента Андрею Парубию. В письме, в частности, указано, что генеральный прокурор направляет для согласования, согласно действующему законодательству, представления и вместе с прим подает в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, Луценко направил эти представления в рамках уголовного дела по статьям Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, Подготовка к преступлению, Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, Террористический акт, Создание террористической группы или террористической организации и Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного Кодекса Украины.

Вместе с тем народный депутат от фракции БПП Иван Винник сообщил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос снятия депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко в следующий четверг, 22 марта.

Регламентный комитет соберется в следующую среду. Это как раз пройдет пять дней для дачи объяснений. В четверг, на следующей неделе оно будет проголосовано, - пояснил политик

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной Рады.