Для Македонии на год открыт безвизовый режим

На период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония.

Македонцам необходимо соблюдать условие, чтобы срок их пребывания в Украине не превышал 90 дней в течении 180 дней.

Кабинету Министров Украины поручено принять соответствующие меры.

Указывается, что данное решение принято для развития и реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и для подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок.

Добовим, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались около 500 тыс. граждан Украины.