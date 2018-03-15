19:15 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для Македонии на год открыт безвизовый режим

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине временного безвизового режима для граждан Македонии. Об этом сообщается в указе Петра Порошенко.

Для Македонии на год открыт безвизовый режим

На период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония.

Македонцам необходимо соблюдать условие, чтобы срок их пребывания в Украине не превышал 90 дней в течении 180 дней.

Кабинету Министров Украины поручено принять соответствующие меры.

Указывается, что данное решение принято для развития и реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и для подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок.

Добовим, что  постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались около 500 тыс. граждан Украины.


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